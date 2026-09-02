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Бондарчук призвал гордиться современным российским кинематографом

Бондарчук призвал гордиться современным российским кинематографом

Об этом он рассказал во время премьеры сериала "Трудно быть богом" Российская киноиндустрия сегодня способна воплощать на экране самые смелые творческие и технические проекты, заявил режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

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