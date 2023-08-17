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Канело о бое с Бенавидесом: «Раньше все также говорили о Головкине»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассказал, проведет ли он в рамках сделки с PBC поединок против американца Давида Бенавидеса.

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