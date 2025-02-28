Юрий Шварцкопф: «Тот, кто родился в Петербурге, – счастливый человек»

Генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств РФ стал героем нового выпуска проекта «Культурный дневник» – Юрий Алексеевич, с 2005 года вы руководите Театром музыкальной комедии.
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