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24-ядерный Core i9 и профессиональная Nvidia RTX 2000 Ada в корпусе объемом всего 3,5 литра. Acemagic G3A вышел в продажу с ценой 2000 долларов

24-ядерный Core i9 и профессиональная Nvidia RTX 2000 Ada в корпусе объемом всего 3,5 литра. Acemagic G3A вышел в продажу с ценой 2000 долларов

Компактная рабочая станция с 32 ГБ ОЗУ Acemagic запустила в продажу компактную рабочую станцию G3A — устройство выполнено в корпусе объемом всего 3,5 литра.

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