МВД: 14 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области

Легковая машина и два рейсовых автобуса столкнулись в Таштагольском районе Кемеровской области. В результате ДТП пострадали 14 человек, сообщается на официальном сайте регионального управления министерства внутренних дел РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии