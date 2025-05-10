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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ремпал просит 100+ млн рублей в год по новому контракту. Форвард «Салавата», вероятно, останется в Восточной конференции (Артур Хайруллин)

Ремпал просит 100+ млн рублей в год по новому контракту. Форвард «Салавата», вероятно, останется в Восточной конференции (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Срок действующего соглашения 29-летнего игрока с уфимским клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.

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