❗️⚡️ВВС США инициировали программу по созданию лёгкого авиадесантного зенитного артиллерийского комплекса среднего калибра, ориентированного на перехват малогабаритных БПЛА и дозвуковых крылатых ракет вблизи зарубежных авиабаз.
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