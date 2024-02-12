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Иваново

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Более 4,5 тыс. человек поучаствовали в «Лыжне России 2024» в Ивановской области

Более 4,5 тыс. человек поучаствовали в «Лыжне России 2024» в Ивановской области

Более 4,5 тыс. человек поучаствовали в «Лыжне России 2024» в Ивановской областиСоревнования по проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» прошли в минувшие выходные на лыжных трассах в 21 городе и районе региона.

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