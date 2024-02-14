Овечкин продлил голевую серию в НХЛ до шести поединков

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлил голевую серию до шести матчей, забросив шайбу в поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш".
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