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Монах Лука Степанов объяснил, куда отправляется душа после смерти

Монах Лука Степанов объяснил, куда отправляется душа после смерти

Монах Лука Степанов поделился своими предположениями о том, как можно узнать, куда отправилась душа умершего близкого человека после смерти.

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Комментарии
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Леонид Руси
Это очень мало... Я бывал в нескольких адах, был на Титане, где видел очередь на суде, судей и личные дела... Был на Юпитере, где женщины и дети. Был на Нептуне в женском аду. На Марсе... Овны неразумные и злобные. На Луне... ад, который называется Море духов. Это как бы колония поселения для не особо наследивших. Был на Биг Сатурне. Духи себя называют резервистами, а нас стажёрами. Все они рвутся на Землю... Хотят получить новое воплощение... Но 15 лет как минимум... они там пробудут... даже если кремирован. Сон, чтобы вы знали, это и есть загробный мир. Но сон, не сон, а сессия, как её называют духи. Когда мы засыпаем, нас похватывает ВСТРЕЧАЮЩИЙ, и транспортирует в нужное место, где дух находится в состоянии гипноза, а ему показывают сессию... Так что сны... это не плод болезненного воображения, а информация из астрала, т.е. из мира духов. Чаще всего она идёт из ада
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17 час.
Неизвестно Неизвестно
А где у нас рай и ад находятся? В другой вселенной?
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2 час.

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