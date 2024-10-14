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Энтони Эдвардс: «Если честно, мне совсем не нравится забивать сверху. Это довольно болезненно»

По словам одного из лучших данкеров современной НБА, ему не очень нравится просто забивать сверху. «Если честно, мне совсем не нравится забивать сверху.

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