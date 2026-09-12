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Царьград

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Протоиерей Шестаков подарил музею редкие издания XIX–XX веков

Протоиерей Шестаков подарил музею редкие издания XIX–XX веков

Протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии и настоятель Свято-Троицкого храма Челябинска, передал в дар учреждению редкие книжные и журнальные издания.

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