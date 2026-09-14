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Русская Семёрка

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Тайна «золота партии»: куда исчезли миллиарды КПСС

В истории распада Советского Союза есть сюжет, который по накалу страстей и количеству неразрешённых вопросов может соперничать с любым детективным романом.

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