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Цены на жилье в украинских новостройках могут вырасти на 3–5% этой осенью

Цены на жилье в украинских новостройках могут вырасти на 3–5% этой осенью

Осенью 2026 года средняя стоимость квадратного метра в наиболее востребованных объектах первичного рынка недвижимости Украины может увеличиться минимум на 3–5%.

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