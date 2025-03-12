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Всё о женщинах

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Модные тренды весны и лета 2025: полный гид по стилю

Модные тренды весны и лета 2025: полный гид по стилю

Мировые недели моды 2025 года подошли к концу. В Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже представили свежие идеи, переосмысленные классические мотивы и абсолютно новые концепции, которые будут определять стиль грядущего сезона.

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