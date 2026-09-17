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Царьград

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Reuters: Китай призвал Иран обуздать йеменских хуситов

Reuters: Китай призвал Иран обуздать йеменских хуситов

Китай обратился к Ирану с просьбой контролировать йеменских хуситов после жалобы Саудовской Аравии. Пекин предложил Тегерану использовать своё влияние на группировку, чтобы предотвратить обострение ситуации в регионе.

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