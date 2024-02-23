Художник Казимир Малевич родился 145 лет назад

Художник Казимир Малевич родился 23 февраля 1879 года. Он известен в первую очередь как автор знаменитого "Черного квадрата" и основоположник супрематизма — одного из крупнейших направлений абстракционизма.
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