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Кассирша в валютном обменнике взяла у клиентов 40 миллионов рублей и сбежала с ними через окно.
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Б
Борис
Сдается мне что пришет срань провокаторская , пшел нахуй шелупонь сраная .
Холуйская лаковая...
Б
Борис
Ну это однозначно ряженый жулик.
Очередной полицей...
ВО
Виктор Окунев
Молодец!!!
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