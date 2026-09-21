Лучший день войны: рекордное освобождение фронта и истинная цена победы после 384 дней с Часов Яра Юлия ЧелкановаУзнай о лучшем дне войны за последние годы, о рекордном продвижении русских войск и реальной цене победы после 384 дней боя за Часов Яр.