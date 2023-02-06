Финляндию беспокоит русский танкерный флот

Морское право мешает Таллину и Хельсинки заблокировать перевозку нефти из России по Балтике, но почву для этого они начали прощупывать Финляндия озаботилась последствиями антироссийских санкций для экологической безопасности Балтийского моря.
Морское право мешает Таллину и Хельсинки заблокировать перевозку нефти из России по Балтике, но почву для этого они начали прощупывать Финляндия озаботилась последствиями антироссийских санкций для экологической безопасности Балтийского моря.
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