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Дочь пережила развод в Швеции, а сын снимает кино на родине: как сложились судьбы детей Дмитрия Харатьяна

Дочь пережила развод в Швеции, а сын снимает кино на родине: как сложились судьбы детей Дмитрия Харатьяна

Дмитрий Харатьян для многих остается символом эпохи: его обаяние и знаменитая улыбка со времен «Гардемаринов» практически не изменились.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Дети такие красивые у Дмитрия Харатьяна!! Сынок особенно похож на отца, такой же беленький!!!😀
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