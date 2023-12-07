Прокуратура начала проверку по факту стрельбы в брянской гимназии

Сотрудники прокуратуры Брянской области проверят исполнение требований законодательства об обеспечении безопасности в гимназии №5, в результате стрельбы в которой погибли двое детей, пятеро были ранены, сообщает Telegram-канал ведомства.
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