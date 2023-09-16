В Москве задержали подозреваемого в жестоком обращении с котом

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом. Информация о жестоком обращении с животным поступила правоохранителям от очевидцев, которые увидели видеоролик, размещенный подозреваемым в соцсетях.
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом. Информация о жестоком обращении с животным поступила правоохранителям от очевидцев, которые увидели видеоролик, размещенный подозреваемым в соцсетях.
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