Общественная служба новостей

1 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Ткачук
    Рекомендация диетолога: "Меньше мучного - больше ночного".Михаил Шуфутински...
  • Владимир Самборский
    Отношения должны быть типа "холодной войны"!Президент Финлянд...
  • Алекс Архипов
    Почему только сейчас. А куда смотрели полтора года?Российские ВС рак...

В Москве задержали подозреваемого в жестоком обращении с котом

В Москве задержали подозреваемого в жестоком обращении с котом

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом. Информация о жестоком обращении с животным поступила правоохранителям от очевидцев, которые увидели видеоролик, размещенный подозреваемым в соцсетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид
Ну и срок ему. По всей строгости.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх