Продюсер объяснила, как помогают короткие видео в продвижении компании

Современные технологии и социальные сети делают возможным быстрое и эффективное продвижение личного бренда Короткие видео – это тренд или инструмент продвижения? На этот вопрос в эфире "Бизнес ФМ Барнаул" ответила продюсер личных брендов Анастасия Заводная.
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