Продюсер объяснила, как помогают короткие видео в продвижении компании

Современные технологии и социальные сети делают возможным быстрое и эффективное продвижение личного бренда Короткие видео – это тренд или инструмент продвижения? На этот вопрос в эфире "Бизнес ФМ Барнаул" ответила продюсер личных брендов Анастасия Заводная.