Штормовое предупреждение объявлено в Крыму с 25 по 28 августа

С воскресенья по среду в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 по 28 августа на территории полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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