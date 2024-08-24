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Вести Севастополь

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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму с 25 по 28 августа

С воскресенья по среду в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 по 28 августа на территории полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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