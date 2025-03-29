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Царьград

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США претендуют на контроль над экономическими проектами Украины в $100 млрд

США претендуют на контроль над экономическими проектами Украины в $100 млрд

Администрация Трампа предлагает Украине соглашение на контроль над важными экономическими проектами. США хотят первым участвовать в добыче ресурсов и строительстве, направляя прибыль на погашение военной помощи.

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