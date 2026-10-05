Медицинский поезд с узкими специалистами бесплатно примет пациентов в двух округах Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 5 октября, ФедералПресс. В октябре передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» снова отправится в рейс по Красноярскому краю – на этот раз поезд посетит Курагинский и Манско-Уярский округа, где жители смогут пройти комплексное обследование и проконсультироваться у узких специалистов бесплатно, не выезжая в краевой центр.
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