Медицинский поезд с узкими специалистами бесплатно примет пациентов в двух округах Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 5 октября, ФедералПресс. В октябре передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» снова отправится в рейс по Красноярскому краю – на этот раз поезд посетит Курагинский и Манско-Уярский округа, где жители смогут пройти комплексное обследование и проконсультироваться у узких специалистов бесплатно, не выезжая в краевой центр.