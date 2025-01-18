"Прометей" не сходит с первых полос: Поляков особенно проняло

Поляки готовятся к своей обороне, узнали секретов уже больше, чем сами русские. Наверняка, ищут гаденышей ельцинизма, хотят купить системы ПВО рф.

НЗ

Н З

Мы прикроем космос, прикроем дальние угрозы. А Бпла самолетные со скоростью 150км/ч летают до Урала и блин долетают!!! Вы чем хвалитесь? У нас армейской связи НЕТ! Хайпануть это святое!