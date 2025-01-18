Россия обзавелась новейшим зенитно-ракетным комплексом С-500 "Прометей". Сведения о нём не сходят с первых полос.
"Прометей" не сходит с первых полос: Поляков особенно проняло
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Алекс Кузь
Поляки готовятся к своей обороне, узнали секретов уже больше, чем сами русские. Наверняка, ищут гаденышей ельцинизма, хотят купить системы ПВО рф.
Ответить
16 час.
НЗ
Н З
Мы прикроем космос, прикроем дальние угрозы. А Бпла самолетные со скоростью 150км/ч летают до Урала и блин долетают!!! Вы чем хвалитесь? У нас армейской связи НЕТ! Хайпануть это святое!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии