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Царьград

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"Прометей" не сходит с первых полос: Поляков особенно проняло

"Прометей" не сходит с первых полос: Поляков особенно проняло

Россия обзавелась новейшим зенитно-ракетным комплексом С-500 "Прометей". Сведения о нём не сходят с первых полос.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Поляки готовятся к своей обороне, узнали секретов уже больше, чем сами русские. Наверняка, ищут гаденышей ельцинизма, хотят купить системы ПВО рф.
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16 час.
НЗ
Н З
Мы прикроем космос, прикроем дальние угрозы. А Бпла самолетные со скоростью 150км/ч летают до Урала и блин долетают!!! Вы чем хвалитесь? У нас армейской связи НЕТ! Хайпануть это святое!
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12 час.

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