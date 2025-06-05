"Не попытался отговорить Путина". Западные СМИ обрушились на Трампа

Между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор. Западная пресса сетует на слишком мягкую позицию президента США — он даже не попытался отговорить своего российского коллегу отвечать Киеву за удары по аэродромам.
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