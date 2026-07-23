Можно ли пить просроченное пиво

Как понять, вечер будет испорчен отсутствием хмельного или его несвежестью? фото: Rene Schmidt/Getty ImagesНа сроки годности многих продуктов чаще всего мы обращаем внимание уже неосознанно, ведь все уже давно усвоили, что это может привести не к самым приятным последствиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии