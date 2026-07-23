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Можно ли пить просроченное пиво

Можно ли пить просроченное пиво

Как понять, вечер будет испорчен отсутствием хмельного или его несвежестью? фото: Rene Schmidt/Getty ImagesНа сроки годности многих продуктов чаще всего мы обращаем внимание уже неосознанно, ведь все уже давно усвоили, что это может привести не к самым приятным последствиям.

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