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Царьград

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Американка узнала об опухоли головного мозга благодаря арахнофобии

Американка узнала об опухоли головного мозга благодаря арахнофобии

Жительница США потеряла сознание при виде паука. Затем она начала падать в обморок чаще.Жительница Великобритании и бывшая спортсменка Эми Карр столкнулась с неожиданной проблемой — она узнала о наличии у неё рака мозга благодаря своей боязни пауков.

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