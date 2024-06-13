В Германии резко высказались о саммите Зеленского

Для существенных результатов на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии необходимо присутствие российских представителей, заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в социальной сети X.
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