В Армении убили военного: Следственный комитет поспешил сделать заявление

В СК республики возбудили уголовное дело по факту гибели контрактникаСледственный комитет Армении сообщил, что 14 июня на территории одной из воинских частей было обнаружено бездыханное тело военнослужащего-контрактника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии