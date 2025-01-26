Высокая явка на выборах в Белоруссии: провокаторы потерпели неудачу

На президентских выборах в Белоруссии зарегистрирована высокая явка. Генсек СНГ Сергей Лебедев отметил спокойную обстановку и отсутствие нарушений, несмотря на попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии