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Царьград

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Высокая явка на выборах в Белоруссии: провокаторы потерпели неудачу

Высокая явка на выборах в Белоруссии: провокаторы потерпели неудачу

На президентских выборах в Белоруссии зарегистрирована высокая явка. Генсек СНГ Сергей Лебедев отметил спокойную обстановку и отсутствие нарушений, несмотря на попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в стране.

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