МИД РФ: коллективный Запад раскачивает ситуацию в Сербии

В МИД РФ прокомментировали ситуацию с протестами в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости. В министерстве подчеркнули, что в Сербии коллективный запад пытается раскачать ситуацию, используя техники майданных переворотов.
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