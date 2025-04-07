Как выбрать магический маникюр, который привлечет деньги, здоровье и любовь в апреле 2025

Апрель 2025 — время обновления, цветущей природы и мощной энергетики. Это идеальный период, чтобы изменить не только гардероб, но и… ногти! Да-да, правильно подобранный цвет маникюра может стать настоящим талисманом, способным привлекать деньги, здоровье и гармонию в личной жизни.