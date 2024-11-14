Минобороны Франции сообщило о завершении обучения 2,3 тысячи военных ВСУ

Украинские солдаты научились пользоваться артиллерией и другим вооружением Франция завершила обучение бригады из 2300 украинских военнослужащих, сообщило французское министерство обороны в социальной сети Х.
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