Человек Путина продолжает плести интригу, но натыкается на людей Трампа, которые готовы стереть его в порошок

Надежда Не понимаю, почему наши политологи склонны надеяться, что штаты прекратят вооружать Украину! Ведь глубинное государство НИКОГДА не оставит попыток победить Россию и для достижения этой заветной цели "золотой миллиард" скинется и завалит эту несчастную территорию 404 вооружением! И это будет, как и обещано, "до последнего"...

sa svet alex Может и лучше, что " до последнего"? Эту нацию уже не вылечить, она зомбирована жо костей. А может это было одной из целей Зе, как по другому можно было перемолоть этих фашиствующих бандеровцев?