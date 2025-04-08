Пентагон покидает «контактную группу» по вооружению Украины Российские военные планируют увеличить Объединенную группировку на Украине на 150 тысяч солдат в 2025 году, что эквивалентно примерно 15 мотострелковым дивизиям, пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские источники.
Человек Путина продолжает плести интригу, но натыкается на людей Трампа, которые готовы стереть его в порошок
Комментарии
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Надежда
Не понимаю, почему наши политологи склонны надеяться, что штаты прекратят вооружать Украину! Ведь глубинное государство НИКОГДА не оставит попыток победить Россию и для достижения этой заветной цели "золотой миллиард" скинется и завалит эту несчастную территорию 404 вооружением! И это будет, как и обещано, "до последнего"...
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5 час.
sa
svet alex
Может и лучше, что " до последнего"? Эту нацию уже не вылечить, она зомбирована жо костей. А может это было одной из целей Зе, как по другому можно было перемолоть этих фашиствующих бандеровцев?
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1 час.
Надежда
Не, зелька-жертва своей жадности и трусости. Не было у него вначале никаких далеко идущих планов, связанных с продолжением войны. Только когда его нацисты припугнули физическим уничтожением, тогда он, как истинный лицедей, быстренько сменил маску с "миротворца" на русофоба-бандерофашиста...
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1 час.
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