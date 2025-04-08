Человек Путина продолжает плести интригу, но натыкается на людей Трампа, которые готовы стереть его в порошок

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Пентагон покидает «контактную группу» по вооружению Украины Российские военные планируют увеличить Объединенную группировку на Украине на 150 тысяч солдат в 2025 году, что эквивалентно примерно 15 мотострелковым дивизиям, пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские источники.

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Комментарии
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Надежда
Не понимаю, почему наши политологи склонны надеяться, что штаты прекратят вооружать Украину! Ведь глубинное государство НИКОГДА не оставит попыток победить Россию и для достижения этой заветной цели &quot;золотой миллиард&quot; скинется и завалит эту несчастную территорию 404 вооружением! И это будет, как и обещано, &quot;до последнего&quot;...
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5 час.
sa
svet alex
Может и лучше, что &quot; до последнего&quot;? Эту нацию уже не вылечить, она зомбирована жо костей. А может это было одной из целей Зе, как по другому можно было перемолоть этих фашиствующих бандеровцев?
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1 час.
Надежда
Не, зелька-жертва своей жадности и трусости. Не было у него вначале никаких далеко идущих планов, связанных с продолжением войны. Только когда его нацисты припугнули физическим уничтожением, тогда он, как истинный лицедей, быстренько сменил маску с &quot;миротворца&quot; на русофоба-бандерофашиста...
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1 час.
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