Администрация Пятигорска предпочла засунуть голову в песок: убийцы Егора ходят по городу с гордо поднятой головой

Тетя убитого в городском парке парня рассказала, как идет расследование преступления. В редакцию «Блокнот» обратилась семья Егора из Ставрополя, 20-летнего парня, которого забили толпой в местном парке представители банды малолеток «чижи».
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