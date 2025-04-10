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Администрация Пятигорска предпочла засунуть голову в песок: убийцы Егора ходят по городу с гордо поднятой головой

Администрация Пятигорска предпочла засунуть голову в песок: убийцы Егора ходят по городу с гордо поднятой головой

Тетя убитого в городском парке парня рассказала, как идет расследование преступления. В редакцию «Блокнот» обратилась семья Егора из Ставрополя, 20-летнего парня, которого забили толпой в местном парке представители банды малолеток «чижи».

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Комментарии
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ВГ
Виктор Горшков
Равнодушие рождает продажность. Продажность рождает преступление,а оно рождает госизмену. Все ПРИЕХАЛИ.
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16 час.
Алекс Сэм
Всё, край...
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14 час.
Eduard
Совсем детищки и подростки с цепи сорвались пора отлавливаттих и мутозить,это лучще разговоров!
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13 час.
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