Цвет стен в офисе. Проект интерьера офиса. Роспись стен

Неоднократные исследования ученых из разных стран подтверждают, что обстановка на рабочем месте, включая цветовые сочетания, дизайн, качество освещения, способна влиять на производительность труда работников.
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