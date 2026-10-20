Источник фото: Telegram-канал «Запорожское Агентство Новостей» 09:53 Региональный этап премии «Студент года» прошел в Мелитополе На площадке Минмолодежи Запорожской области участники прошли командное испытание, тестирование, а также провели самопрезентацию.
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