Интересно выходит, друзья. Tomas Torkvemada Z Интересно выходит, друзья. Прямо сейчас, в столице нашей Родины мы видим и слышим точно такие же лозунги майдана от точно тех же беглых хохлов, вроде придурка Павлика Губарева.
Стрелкова отправили в СИЗО Разве это плохо?
Комментарии
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Андрей
. Отличная статья. Все думал,когда же за гиркинско-губаревских гнид возьмутся, потому что все гниды -враги однозначно, со всеми по закону и без скидок.
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16 час.
АС
Алексей Сафронов
Надеюсь что результат ареста провокатора, а главное, т.е. способность нашего кривосудия, довести "неотвратимость наказания преступления" до логического завершения станет хорошим показательным уроком для подобных гиркиных-царевых.
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15 час.
вд
валерий двойнишников
Ох, не к добру все, что власть затеяла....за слова сажают, за кражу миллиардов, в худшем случае четыре года условных, в лучшем наградят. Ох не к добру.
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8 час.
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