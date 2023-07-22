Стрелкова отправили в СИЗО Разве это плохо?

Андрей . Отличная статья. Все думал,когда же за гиркинско-губаревских гнид возьмутся, потому что все гниды -враги однозначно, со всеми по закону и без скидок.

АС Алексей Сафронов Надеюсь что результат ареста провокатора, а главное, т.е. способность нашего кривосудия, довести "неотвратимость наказания преступления" до логического завершения станет хорошим показательным уроком для подобных гиркиных-царевых.