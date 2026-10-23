Глава SpaceX Илон Маск наказал Украину за удары по НПЗ через Starshield — военную версию Starlink. Как сообщает The Economist со ссылкой на источники, решение ограничить работу Starlink, «по всей видимости, исходило от узкого круга лиц из окружения» президента США Дональда Трампа, включая Маска и спецпосланника Стива Уиткоффа.