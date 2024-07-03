Военный парад в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

В 1991-96 годах по инициативе шушкевичей-кебичей День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР от 27.
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