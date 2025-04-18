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Политика как она есть

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Суд вновь отказался запретить Лободе исполнять песню Влади «К черту любовь»

Суд вновь отказался запретить Лободе исполнять песню Влади «К черту любовь»

Истринский суд Московской области вновь отказался удовлетворить иск композитора Олега Влади о запрете Светлане Лободе исполнять песню «К черту любовь», несмотря на заявление истца о неприемлемости направления средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

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