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Депутаты ГД предложили изменить перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Депутаты ГД предложили изменить перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с главой комитета по соцполитике Ярославом Ниловым в понедельник, 10 февраля, внесут законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

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