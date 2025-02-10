Депутаты ГД предложили изменить перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с главой комитета по соцполитике Ярославом Ниловым в понедельник, 10 февраля, внесут законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).