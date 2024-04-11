Южнокорейская оппозиция одержала уверенную победу на парламентских выборах

Оппозиционная южнокорейская "Демократическая партия Тобуро" и ее дочерняя партия "Демократический альянс Тобуро" по результатам обработки 100% бюллетеней одерживают уверенную победу на парламентских выборах, получая 175 из 300 мест в Национальном собрании Республики Корея, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.