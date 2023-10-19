Медиков вокзала "Новосибирск-Главный" обвинили в отказе помочь умирающему человеку

Пожилому мужчине стало плохо во время посадки в автобус, следующий в аэропорт Толмачёво.Медиков, дежурящих в здании вокзала "Новосибирск-Главный", житель города обвинил в отказе помочь умирающему человеку.
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