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Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника

Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника

По замыслу учения, условный противник перешел в наступление и пытается прорвать оборону наших войск на узком участке местности.

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