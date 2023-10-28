В Японии заявили, что G7 не хочет создать новый экономический порядок

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Входящие в G7 страны (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) не намерены выстраивать новый международный экономический порядок и исключать из него какие-либо страны.
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