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В Японии заявили, что G7 не хочет создать новый экономический порядок

В Японии заявили, что G7 не хочет создать новый экономический порядок

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Входящие в G7 страны (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) не намерены выстраивать новый международный экономический порядок и исключать из него какие-либо страны.

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